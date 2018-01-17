Де на Тернопільщині є щедра міська рада, яка дбає про пенсіонерів?

Нещодавно Тернопільщину шокувала історія пенсіонерки. За опалення її квартири, площею 56 кв м, нарахували близько 5 тис гривень. Захмарні суми за тепло прийшли і її стареньким сусідам. З метою вирішення проблемного питання щодо теплопостачання багатоквартирного будинку по вул. С. Бандери, 9 відбулась нарада за участі міських чиновників.

У багатоквартирному будинку, що по вул. С. Бандери, 9, залишилось 5 квартир, які користуються централізованим опаленням. У період неопалювального сезону з жителями цих квартир неодноразово проводились розмови щодо відключення від централізованого теплопостачання.

Від мешканців двох квартир надійшла заява про відключення від централізованого теплопостачання, а від жителів 3-х квартир такої заяви не було.

У минулому році в період опалювального сезону за рахунок призначених субсидій ці родини мали можливість оплачувати надані послуги. Зважаючи на те, що відключення можливе лише побудинкове, а не поквартирне, будинок залишився на централізованому опаленні.

Раніше у тестовому, а цьогоріч у звичному режимі працює тепловий лічильник. За його показниками проводять перерахунок субсидій для мешканців цих квартир.

Для раціонального використання теплової енергії міською радою розроблено проект з оптимізації системи теплопостачання в місті. За розрахунками спеціальної комісії, для суттєвої економії теплової енергії у квартирах багатоквартирних будинків Чорткова потрібно встановлювати індивідуальне опалення.

Міська рада підтримала соціально-незахищені верстви населення міста, а це 123 квартири, й надала у 2017 році фінансову допомогу у сумі 176 тисяч гривень на встановлення котла й підключення до мережі.

За підсумками обговорення виїзної наради й безпосереднього огляду системи опалення у квартирах, що по вул. С. Бандери, 9, міський голова Володимир Шматько прийняв рішення про розробку спільно з представниками газової служби технічних проектів та встановлення індивідуального опалення для соціально-незахищених жителів квартир цього будинку за кошти міської ради.

Володимир Петрович доручив керівникам комунальних служб міської ради всебічно сприяти у вирішення цього питання та взяв під особистий контроль виконання цього доручення терміном до 1 лютого поточного року.