Книгу тернопільської письменниці надрукували шрифтом для книголюбів, які читають кінчиками пальців

Дитячу книгу “Одного разу на Різдво” письменниці з Тернопільщини Надійки Гербіш надрукували шрифтом Брайля. Тепер книга доступна для книголюбів, які читають кінчиками пальців.

“Ці книжки побачила сьогодні у Ресурсному центрі Львівської Політехніки (я там у студії звукозапису начитувала для сліпих дітей книжку “36 і 6 котів”), — написала у Facebook письменниця Галина Вдовиченко. — Більшість цих книжок, що сфотографувала сьогодні, надруковано саме у цьому центрі, загалом 22 книжки впродовж двох років. Друкують їх спеціалісти Центру Катруся і Марта зі швидкістю 50-60 примірників впродовж місяця. А потім книжки розсилають по усій Україні – в обласні універсальні бібліотеки, у спецшколи-інтернати і за адресною розсилкою тим дітям, які навчаються на інклюзії. Тут також записують аудіокнижки для сліпих, для дорослої аудиторії теж…”.

Серед особливих книг, які побачила Галина Вдовиченко, є казка “Одного разу на Різдво” письменниці зі Збаража Надійки Гербіш.