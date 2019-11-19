Мешканка Тернопільщини Наталія Чугалінська лікує людей за допомогою дарів пририроди

Століттями тому, ще до розвитку сучасної медицини, для лікування недуг люди зверталися по допомогу до лікарських трав та інших дарів природи. Знає про лікувальну силу багатьох рослин, продуктів бджолярства, масел мешканка Кременеччини на Тернопільщині Наталія Чугалінська.

Пані Наталія від дідуся запозичила рецепт виготовлення мазі із натуральних компонентів. Отримані знання жінка розвинула. Детальніше вивчила властивості багатьох рослин та почала застосовувати дари природи з лікувальною метою – готувати нові порції мазей, а також виготовляти чаї, настоянки.

Як розповіла талановита жінка, вона професійно робить масажі, а мазі використовує замість масажних кремів та масел.

— Тримаємо з чоловіком свою пасіку – вулики з лежанками. Пасічним господарством займається більше чоловік, аніж я. Мій дідусь, до речі, також бджоли тримав, отож і наша родина продовжила його справу. Ось так почали ми ще й оздоровленням займатися. Звичайно, отримали ліцензію, маємо сертифікат – легально займаємося цією діяльністю. Отож так за допомогою трав та продуктів бджолярства допомагаємо людям впоратися з недугами. Щодо мене, займаюся суто мазями та роблю масажі, оскільки за фахом – медичка. З 1993 року працювала фельдшеркою у медпункті військової частини, яка була розташована на території Білокриниці. Потім проходила курси підвищення кваліфікації на базі військового окружного госпіталю, у військовій інтернатурі медскладу за спеціалізацією “Фізіотерапія і масаж”. Отож тепер маю свій кабінет та роблю людям лікувальні масажі. А зайнялася мазями тому, що на різні аптекарські засоби для масажу, якими користувалася під час роботи, у мене виникла алергія. От якось приїхала до дідуся із червоною та запухлою шкірою. Дід розпитав мене, що трапилося, а потім вийняв зі свого сховку баночку з маззю власного приготування та подарував мені. Пам’ятаю, в рідного все на вікні ця мазь стояла, яка завше допомагала при опіках, обмороженнях, тріщинах. Отож я взяла домашні ліки, покористувалася натиранням – і за декілька днів алергія повністю зникла. Коли наступного разу завітала до дідуся, взяла в нього рецепт та почала собі виготовляти мазі, які використовувала надалі для масажів, — повідомила Наталія Чугалінська.

Жінка розповіла, що першу баночку мазі зварила разом із дідусем. Надалі почала користуватися лікарською формою, від якої в неї ніколи не виникало алергії. Умілиця додала, що пізніше почала збирати різноманітні книги з інформацією про лікарські рослини, вивчати ці знання, використовувати для приготування рецептів мазей. Дізналася, що знахарські рецепти, подібні до тих, якими поділився дідусь, колись робили як на теренах України, так навіть і в Сибіру.

— Основа моїм мазей – різноманітні натуральні нерафіновані олії. Найчастіше – оливкова. Використовую для приготування й живицю, прополіс, бджолиний віск. Також додаю різноманітні трав’яні компоненти, а також тваринні жири (обираю в залежності від того, яке має бути проникнення мазі та від захворювання). Майже всі трави збираю на полях, використовую тільки ті, які неотруйні (переважно ефірно-масляні й ті, що мають широкий спектр дії). Те, що не можу дістати, замовляю. Наприклад, використовую софору японську – дерево родини бобових, яку мені привозять із Каховки. А адамове яблуко — дводомне дерево родини шовковицевих, отримую із Криму. Роблю мазі й на основі бджолиного підмору – тіл померлих медоносних бджіл. От бджілки, які не виживають за зиму та падають, є чудовим джерелом хондроїтину, глюкозаміну, що потрібне для зв’язок та суглобів. Також роблю настоянки, поки тільки для себе. Також засушую трави, роблю лікувальні чаї. Наприклад, універсальний чай із парила – багаторічної трав’янистої рослини. Ся трава зовсім не гірка, приємна на смак та допомагає від багатьох проблем. Навіть вірус герпесу вбиває, — наголосила пані Наталія.

Жінка додала, що влітку старається робити мазі з тих трав, які зелені, а зимою – із порошку засушених рослин. Лікарка додала, що багато її мазей допомагають знімати алергію. Одна із головних методик лікування в жінки – протипаразитарна. Бо ж у людському організмі може жити безліч видів паразитів, яйця і личинки можуть бути присутніми на продуктах, одязі, на тваринах і т.д. Отож на основі комплексного лікування і проявляється корисна дія трав, які допомагають впоратися з недоброзичливими організмами, – пишуть Тернополяни.