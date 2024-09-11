10 вересня 2024 року Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України постановила, що дії КП «Тернопільводоканал», які полягають у висуванні додаткових умов, що не передбачені чинним законодавством, для приєднання до системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення об’єктів споживачів населених пунктів, які не входять до Тернопільської міської територіальної громади (далі – Тернопільська МТГ), є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення шляхом встановлення таких умов реалізації послуг, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку. Повідомляє Антимонопольний комітет України.

КП «Тернопільводоканал» з 01.01.2019 по 10.09.2024 займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в територіальних межах м. Тернополя та навколишніх сіл (Біла, Чистилів, Плотича, Івачів Долішній, Івачів Горішній, Глядки, Підгороднє, Петриків, Великі Гаї, Байківці, Гаї Гречинські, Гаї Шевченківські, Велика Березовиця Тернопільського району), де розташовані його діючі мережі централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та водопровідно-каналізаційні мережі споживачів, які до них приєднані, з часткою 100 відсотків.

КП «Тернопільводоканал» з 2019 року призупинило приєднання до своєї системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення об’єктів споживачів населених пунктів, які знаходяться за межами Тернопільської МТГ до виконання додаткових умов надання послуг, що не передбачено чинним законодавством. Також КП «Тернопільводоканал» призупинило видачу нових технічних умов, дозволів та погоджень (узгоджень) проєктів на підключення (приєднання) до своїх мереж централізованого водопостачання і водовідведення для споживачів населених пунктів, які не входять до Тернопільської МТГ, до часу договірного врегулювання питання надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення між Тернопільською МТГ та відповідною територіальною громадою, де розташовані діючі мережі КП «Тернопільводоканал».

Внаслідок таких дій мешканці населених пунктів, які не входять до Тернопільської МТГ, позбавлені можливості отримувати послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за відсутності альтернативних джерел отримання цих послуг, в тому числі і ті, які в повному обсязі виконали раніше видані КП «Тернопільводоканал» технічні умови на приєднання своїх об’єктів до мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Слід зазначити, що ринки з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення перебувають у стані природної монополії. Відповідно до законодавства централізоване водопостачання та централізоване водовідведення – ліцензовані види діяльності. КП «Тернопільводоканал», який надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, є суб’єктом природної монополії та ліцензіатом НКРЕКП.

Положеннями Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 307, встановлено, що ліцензіат повинен дотримуватися, зокрема, таких вимог:

забезпечувати рівні права доступу до мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

не має права відмовити споживачу послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у приєднанні до своєї системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення об’єктів будівництва водопостачання та/або централізованого водовідведення споживача у разі виконання споживачем технічних умов у межах пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Отже, призупинення КП «Тернопільводоканал» приєднання до своїх мереж об’єктів споживачів, які знаходяться за межами територіальної громади, та висування додаткових умов для їх приєднання, суперечить чинному законодавству у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Рішенням ТАК АМКУ:

на КП «Тернопільводоканал» накладено штраф у розмірі 2 037 824 грн за порушення, передбачене пунктом 1 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення шляхом встановлення таких умов реалізації послуг, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

зобов’язано КП «Тернопільводоканал» припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, визначене цим рішенням.