Добровільно очолив «податкову інспекцію ЛНР», за колабораціонізм судитимуть жителя Луганщини

У рамках спеціального досудового розслідування прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Луганської області, обвинуваченого у добровільному зайнятті громадянином України посади у незаконному органі влади, створеному в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням встановлено, що громадянин України пішов на співпрацю з ворогом, обійнявши посаду начальника «Старобільської об’єднаної державної податкової інспекції ЛНР» на окупованій території Луганщини.

Чоловік з метою отримання відповідних владних повноважень у місті та за власним бажанням виконував завдання, покладені на нього представниками окупаційної адміністрації держави-агресора.

Розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.



