«Доступні ліки» у 2025 році: більше ліків, більше можливостей💊

На початку 2025 року уряд розширить програму «Доступні ліки». Це буде найбільше оновлення за весь час її існування. Медикаменти стануть ще доступнішими для українців.

▪️6,6 млрд грн — бюджет програми у 2025 році.

▪️Додатково 500 тисяч пацієнтів зможуть заощадити на лікуванні.

▪️До програми додадуть понад 30 нових діючих речовин. ▪️Пацієнти зможуть отримати майже всі основні рецептурні ліки безоплатно або з частковою оплатою.

▪️З’являться комбіновані препарати для лікування серцево-судинних захворювань.

▪️Вперше програма охопить ліки для ревматологічних, неврологічних, ендокринологічних та очних захворювань. Наприклад, для лікування гіпотиреозу, мігрені чи ревматоїдного артриту.

▪️Особлива увага – дітям. До програми додадуть антибіотики та інші препарати для лікування інфекційних хвороб. Видаватимуть їх тільки за рецептом лікаря.

▪️Це оновлення дозволить тисячам українців заощадити на лікуванні та отримати необхідні ліки за підтримки держави.

Коли це станеться?

Оновлення зʼявляться впродовж 2025 року. Це велика зміна, яка дасть можливість мільйонам людей отримати необхідні ліки за кошт держави. Уряд продовжує інвестувати у здоров’я своїх громадян.