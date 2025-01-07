На Тернопільщині в результаті ДТП до лікарні потрапило троє людей

Аварія трапилася 6 січня близько 23:00 в селі Малий Ходачків. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes-Benz E250D, рухаючись в напрямку Тернополя, під час розвороту ліворуч виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із ВАЗом 11183.

У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Працівники поліції встановлюють усі обставини автопригоди.