«Кременецькі гори» збільшаться на 536,0618 га землі

Уряд схвалив рішення про зміну меж території Національного природного парку «Кременецькі гори».

До меж нацпарку буде додатково включено ще 536,0618 га земель на території Кременецького району. З яких, 520,0618 га надаються у постійне користування. Більшість цих територій вкриті степовою рослинністю.

«Ми маємо зберегти цінні степові екосистеми, території яких зменшуються з кожним роком, насамперед через розорюваність. Адже більше третини рідкісних і зникаючих видів флори і фауни, занесених до Червоної книги України, мешкає саме на степових ділянках» – прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Включення цих ділянок до складу Парку забезпечить збалансоване управління територією та збереження видів флори і фауни, що охороняються ЗУ «Про Червону книгу України», міжнародними угодами та на регіональному рівні.

Кременецькі гори є важливою ключовою територією екологічної мережі національного значення. Вони приурочені до Галицько-Слобожанского екологічного коридору і репрезентують ландшафти Північного Поділля. Тут поєднуються розмаїття лучної, наскельно – степної, лісової та водно-болотної рослинності з рідкісними і зникаючими видами.