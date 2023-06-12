Двох чоловіків із забороненою речовиною виявили поліціянти Тернопільщини

Повідомлення про підозрілого чоловіка на одній із вулиць Борщова надійшло на лінію “102″. На місце події виїжджав наряд поліції.

За вказаною адресою правоохоронці виявили місцевого жителя, а при поверхневому огляді у нього виявили паперовий згорток із речовиною рослинного походження зеленого кольору. 28-річний чоловік каже, що канабіс належить йому і зберігав його для власного використання.

Ще одного “любителя” коноплі піймали працівники поліції у Тернополі. Житель Малого Ходачкова 1997 року народження гуляв обласним центром, маючи при собі полімерний пакет із речовиною рослинного походження та пристроєм для куріння.

Поліціянти вилучили у чоловіків згортки та направили їх на експертизу.

Вирішується питання про внесення даних фактів в ЄРДР відповідно до статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.