18 лютого на Тернопільщині виникли чотири пожежі

Вогонь знищує все на своєму шляху за лічені хвилини, а його наслідки можуть бути фатальними. Ці події ще раз нагадують про небезпеку, яку не можна недооцінювати, кажуть в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

🔥 О 09:25 на номер екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку в Почаєві, Кременецького району. Вогонь охопив речі домашнього вжитку на площі 2 м². Полум’я вдалося загасити місцевим жителям до прибуття рятувальників.

🔥 Близько 12:09 стало відомо про пожежу в селі Горошова, Чортківського району. Вогонь швидко поширився на господарську будівлю, знищив покрівлю та пошкодив перекриття загальною площею 65 м². До гасіння залучили борщівських рятувальників та місцеву пожежну команду селища Мельниця-Подільська. Завдяки оперативності вогнеборців вдалося врятувати будівлю та сусідній житловий будинок.

🔥 О 14:49 надійшов ще один виклик — горів житловий будинок у Зарубинцях, Тернопільського району. Полум’ям знищено вікна, двері, побутову техніку, облицювання стін і стелі, речі домашнього вжитку на площі 60 м², пошкоджено майно ще на 20 м². Спільними зусиллями рятувальників із Підволочиська та Скалата будинок вдалося врятувати та запобігти поширенню вогню на господарську будівлю поруч.

🔥 Останній виклик надійшов о 15:04 — пожежа спалахнула у селі Милівці, Чортківського району. Вогонь охопив господарську будівлю, знищив покриття, вікна та двері. Під час пожежі травмувалася 36-річна власниця будівлі. Жінку госпіталізували до реанімаційного відділення Чортківської міської лікарні з множинними термічними опіками II-III ступеня.

Причини пожеж та розмір збитків встановлюються.

⚠️ ДСНС вкотре закликає громадян дотримуватись правил пожежної безпеки!

Навіть одна іскра може перетворитися на неконтрольовану стихію, а невелика необережність — призвести до трагедії.

📞 У разі надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101!