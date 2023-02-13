На Тернопільщині волонтер Остап Грицай робить прилади нічного бачення для ЗСУ

Волонтер Остап Грицай із селища Козова Тернопільського району робить прилади нічного водіння автомобілів для ЗСУ. За сім місяців відправив на передову 26 комплектів такого обладнання.

За словами чоловіка, волонтерить він волонтерить з 2014 року. Виготовляти обладнання йому запропонував інший місцевий волонтер Сергій Ліщишин. Остап Грицай погодився, бо, каже, має майже 40-річний досвід роботи з електронікою. Інформацію, як зробити такий прилад, знайшов у соцмережах в автора конструкції – закарпатця Володимира Муссура. Це обладнання допомагає безпечно пересуватися у темну пору доби, – розповідає чоловік.

“Прилад нічного водіння автомобілів дозволяє рухатися водіям-військовикам на передовій без габаритів, без включеного світла у нічний час. Прилад складається з монітора величиною 7 дюймів і охоронної камери нічного бачення з нічною підсвіткою”.

Прилад нічного бачення для ЗСУ. Суспільне / Любов Гадомська

Перший прилад Остап зробив у серпні минулого року. Його випробовували упродовж майже двох тижнів.

“У нічний час їздили по околицях Козови. Був представник ЗСУ, він дивився, сам їздив за кермом. Ми пробували і дальність, і чи можна їхати. Ми йому подарували на передову цю конструкцію. Зараз дуже хочуть такими приладами обладнати машини швидкої допомоги. Зараз із там приладом Їздить автомобіль швидкої допомоги у Бахмуті”.

Остап Грицай демонструє прилад нічого бачення. Суспільне / Любов Гадомська

Щоб переконатися, чи справно працює обладнання, чоловік телефонує військовослужбовцям, які знаходяться на “нульовій” позиції. Вартість одного такого приладу – майже 7 тисяч гривень, – розповідає Остап Грицай. Збирати гроші на матеріали йому допомагають місцеві школярі.

“Ліцей №1 зібрав кошти на два таких прилади. Також у нас є такий дитячий театр “Дивосвіт”, він зібрав вже більше 100 тисяч на потреби ЗСУ і за їхні кошти закупили матеріали на 4 таких прилади”.

Частини приладів нічного бачення. Суспільне / Любов Гадомська

На передовій уже працюють 22 таких прилади нічного водіння, – розповідає Остап Грицай. Ще чотири комплекти чоловік підготував, щоб передати волонтерам “Самооборони Козівщини”, які везуть гуманітарну допомогу для військовослужбовців на передову.

Прилади нічого бачення. Суспільне / Любов Гадомська

“Продукти, буржуйки, військову амуніцію, спорядження. Все необхідне то, що вони заказують. Відправили вже 12 автомобілів на фронт для наших військових. Обладнуючи їх нашими приборами нічного водіння”, – каже голова громадського формування “Самооборона Козівщини” Роман Миц.

Роман Миц. Суспільне / Любов Гадомська

Перед відправленням допомоги на фронт, її освятив місцевий капелан Олександр Забанджала.

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