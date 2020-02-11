Фермер з Тернопільщини Степан Андреїв збирає овочі у підземній теплиці навіть взимку

Останнім часом в Бучачі часто згадують про чоловіка, який серед зими вирощує і продає помідори. Про це йдеться на сайті Бучацькі справи.

Дехто скептично до цього поставився і сприйняв це як якийсь жарт чи обман. Щоб розвіяти всі сумніви і побачити все на власні очі, ми завітали в гості до цього чоловіка – жителя села Трибухівці Степана Андреїва.

Під’їжджаємо до його будинку на вулиці Лісовій, підходимо до теплиці і через плівку справді бачимо силуети зелених рослин. Але ростуть вони чомусь внизу, набагато нижче рівня землі.

– В цьому якраз суть ідеї, – пояснює власник теплиці. – Щоб зекономити на опаленні, я заглибив теплицю в землю на півтори метри. На такій глибині навіть в найсильніші морози температура землі завжди плюсова. Також для захисту від морозів стіни теплиці до рівня землі вимуровані з термоблоків, а зверху вона вкрита двома шарами тепличної плівки, між якими – повітряна подушка. Також для збереження тепла вхід в теплицю зроблений через підвал будинку, тобто я переходжу з хати в теплицю, не виходячи надвір. Крім того, теплиця захищена від вітрів завдяки дуже вдалому розташованню: зі сходу – високий будинок, з заходу і півночі – ліс. Все це разом дозволяє при не дуже великих затратах на опалення вирощувати овочі і квіти цілорічно.

Заходимо всередину теплиці і потрапляємо з зими в літо. Надворі всього градус тепла, а всередині +20 і все навколо зеленіє. Довжелезні стовбури помідорів вже майже досягли стелі, а земля між помідорами вкрита зеленою редискою. На стелажах переливаються різнокольоровими барвами вазонки, починають цвісти квіти, де-не-де зацвіла суниця.

– 20 градусів тепла буває тільки в сонячні дні, – розповідає Степан. – В похмурі дні вночі підтримується 8-10 градусів тепла, а вдень 12-14. Для більшості рослин такої температури достатньо.

– В даний момент я продаю тільки помідори, – продовжує господар. – Приблизно через місяць виросте редиска, на квітень очікуються огірки і перець. Перед Днем Святого Валентина і 8 Березня буду мати на продаж квіти та інші кімнатні рослини: 26 сортів пеларгонії, 10 сортів колеуса (в народі його називають кропивка), 3 сорти дипладенії, пахістахіс жовтий та інші рослини. Для експерименту заніс в теплицю ремонтантну суницю різних сортів, але не знаю, коли вона почне родити.

Далі власник теплиці запрошує нас в розсадне відділення, розташоване в підвалі його будинку.

– Це приміщення використовується не тільки для вирощування розсади овочів і квітів, але й для дозрівання помідорів, – пояснює пан Степан. – Тут постійно підтримується 20-25 градусів тепла, і тут помідори з теплиці, які тільки почали червоніти, поступово дозрівають до свого товарного вигляду. Можливо, вони не такі красиві та не такі червоні, як імпортні – для цього їм зараз трохи замало світла – але ці помідори справді пахнуть помідорами. Та й за своїми смаковими якостями вони нічим не поступається імпортним. І кожна людина, яка їх в мене купляє, може в цьому переконатися.

Світлана Янковська:

Сьогодні купила ці помідори, щоправда не у самого власника, а біля автовокзалу. Смачні, набагато кращі ніж ті, що продають в магазинах чи в овочевих кіосках. Мають і смак, і запах справжньої помідори, звичайно не такі, як літом – але все ж таки зима на дворі… Так що раджу брати. Якби ними замінити всі, або більшість помідорів по магазинах, тоді й люди їли би нормальні помідори і допомогли би людині з розвитком власного бізнесу з якісним товаром…

Ми не могли не поцікавитись в Степана Андреїва, як йому прийшла в голову ідея зробити таку теплицю і які в нього плани на майбутнє:

– На ідею заглибленої теплиці я натрапив в інтернеті, захопився цією ідеєю, і вирішив зробити її в себе. Обійшлася вона мені дуже дорого, по ходу роботи були сумніви, наскільки ця справа буде прибутковою. Але вже зараз, після перших місяців роботи, я можу сказати, що не шкодую про витрачені кошти. Цілорічне вирощування овочів в наших кліматичних умовах – це не фантастика; ця ідея справді працює і приносить прибуток. Що стосується планів на майбутнє, то їх дуже багато. Наступної зими хочу спробувати вирощувати базилік і різні сорти салатів. Маю намір значно розширити асортимент квітів, планую вирощувати тюльпани на вигонку, фіалки, стрептокарпуси.

Цього року від середини літа планую вирощувати надворі ремонтантні сорти суниці, малини і ожини, а потім з середини осені продовжувати їх сезон в теплиці. Є цікава ідея щодо вирощування в теплиці грибів: печериць і глив. Одним словом, планів на майбутнє і різноманітних ідей, як можна використати цю теплицю, в мене дуже багато…