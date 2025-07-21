Фінансова підтримка ЗСУ: які громади Тернопільщини допомагають найбільше
З початку 2025 року з місцевих бюджетів Тернопільської області на потреби Сил безпеки й оборони України спрямовано понад 259 мільйонів гривень. Така фінансова підтримка — свідчення консолідованої позиції громад області в боротьбі за українську незалежність і безпеку.
📌 Загалом:
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З обласного бюджету перераховано 73,9 млн грн.
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Територіальні громади спрямували 185,4 млн грн.
📊 Лідери за рівнем підтримки у співвідношенні до власних доходів:
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Золотниківська ТГ — 14,6%;
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Іванівська ТГ — 13,8%;
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Обласний бюджет — 10,9%;
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Гримайлівська ТГ — 8,9%;
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Трибухівська ТГ — 8,6%;
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Іване-Пустенська ТГ — 8,5%.
У середньому по області видатки на потреби оборони становлять 5,3% від фактично одержаних власних доходів громад.
📉 Громади з найнижчим відсотком спрямування коштів на підтримку Сил безпеки і оборони:
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Козлівська ТГ,
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Товстенська ТГ,
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Залозецька ТГ,
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Теребовлянська ТГ,
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Заводська ТГ.
📣 «Підтримка ЗСУ — наш обов’язок, а згуртованість громад у цьому напрямку — запорука наближення перемоги. Кожна гривня, вкладена в безпеку, рятує життя наших воїнів», — наголошують в обласній адміністрації.