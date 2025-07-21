21:06 | 21.07.2025
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Фінансова підтримка ЗСУ: які громади Тернопільщини допомагають найбільше

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З початку 2025 року з місцевих бюджетів Тернопільської області на потреби Сил безпеки й оборони України спрямовано понад 259 мільйонів гривень. Така фінансова підтримка — свідчення консолідованої позиції громад області в боротьбі за українську незалежність і безпеку.

📌 Загалом:

  • З обласного бюджету перераховано 73,9 млн грн.

  • Територіальні громади спрямували 185,4 млн грн.

📊 Лідери за рівнем підтримки у співвідношенні до власних доходів:

  • Золотниківська ТГ — 14,6%;

  • Іванівська ТГ — 13,8%;

  • Обласний бюджет — 10,9%;

  • Гримайлівська ТГ — 8,9%;

  • Трибухівська ТГ — 8,6%;

  • Іване-Пустенська ТГ — 8,5%.

У середньому по області видатки на потреби оборони становлять 5,3% від фактично одержаних власних доходів громад.

📉 Громади з найнижчим відсотком спрямування коштів на підтримку Сил безпеки і оборони:

  • Козлівська ТГ,

  • Товстенська ТГ,

  • Залозецька ТГ,

  • Теребовлянська ТГ,

  • Заводська ТГ.

📣 «Підтримка ЗСУ — наш обов’язок, а згуртованість громад у цьому напрямку — запорука наближення перемоги. Кожна гривня, вкладена в безпеку, рятує життя наших воїнів», — наголошують в обласній адміністрації.

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