Фінансова підтримка ЗСУ: які громади Тернопільщини допомагають найбільше

З початку 2025 року з місцевих бюджетів Тернопільської області на потреби Сил безпеки й оборони України спрямовано понад 259 мільйонів гривень. Така фінансова підтримка — свідчення консолідованої позиції громад області в боротьбі за українську незалежність і безпеку.

📌 Загалом:

З обласного бюджету перераховано 73,9 млн грн .

Територіальні громади спрямували 185,4 млн грн.

📊 Лідери за рівнем підтримки у співвідношенні до власних доходів:

Золотниківська ТГ — 14,6%;

Іванівська ТГ — 13,8%;

Обласний бюджет — 10,9%;

Гримайлівська ТГ — 8,9%;

Трибухівська ТГ — 8,6%;

Іване-Пустенська ТГ — 8,5%.

У середньому по області видатки на потреби оборони становлять 5,3% від фактично одержаних власних доходів громад.

📉 Громади з найнижчим відсотком спрямування коштів на підтримку Сил безпеки і оборони:

Козлівська ТГ ,

Товстенська ТГ ,

Залозецька ТГ ,

Теребовлянська ТГ ,

Заводська ТГ.

📣 «Підтримка ЗСУ — наш обов’язок, а згуртованість громад у цьому напрямку — запорука наближення перемоги. Кожна гривня, вкладена в безпеку, рятує життя наших воїнів», — наголошують в обласній адміністрації.