Наймасштабніша атака з початку вторгнення: Івано-Франківськ під обстрілом ракет і дронів

Івано-Франківськ та його околиці стали об’єктом наймасштабнішої атаки з початку повномасштабного вторгнення Росії. Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку, використовуючи ракети різних типів та ударні безпілотники “Шахед”. У результаті обстрілу постраждали об’єкти цивільної інфраструктури.

“Це була наймасштабніша атака з часу початку повномасштабного вторгнення, – заявив Марцінків. – Ударів було дуже багато. На щастя, завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони вдалося зменшити масштаби руйнувань.”

Попередньо відомо, що пошкодження зазнали об’єкти в щонайменше трьох селах Івано-Франківської громади. У одному з них є постраждалі, але їхній стан легкий. Інформація про жертви та пошкодження продовжує уточнюватися. Відзначено, що місцеві рятувальники та медики оперативно надають допомогу постраждалим.

“Ми вдячні всім, хто сьогодні стоїть на захисті міста, — підсумував мер. — Підтримка кожного важлива. Зараз ми орієнтуємось на найголовніше – збереження людських життів.”