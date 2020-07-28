Фотофакт: на день народження Ланівців спекли великого торта

28 липня місто Ланівці Тернопільської області святкують свій 576-й день народження.

Цьогоріч у зв’язку із карантином заходів менше і вони не такі масові, але залишити громаду без свята керівництво не могло. Біля міського ставу проводять змагання із риболовлі. Також презентували відеоролик, де мешканці Лановецької ОТГ розповідають про власне бачення громади, діляться своїми мріями та планами.

Солодки дарунок місту — тематичний торт від Наталії Павлюс.