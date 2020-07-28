Суд стягує 5,5 млн грн з Івана Марчука за оренду землі під музей, який не збудували через відсутність підтримки держави

Господарський суд Києва прийняв рішення про стягнення 5,5 млн грн з ТОВ «Виставковий центр-музей художника Івана Марчука».

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на рішення від 17 червня.

Позов подала Київська міська рада, вказуючи, що підприємство не виконує умови договору оренди земельної ділянки від 08.02.2010 в частині орендної плати.

Йдеться про 0,65 га землі за адресою Михайлівська площа,1 із цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального культурного центру «Музей художника Івана Марчука» на Андріївському узвозі.

З 2016 по 2019 рік орендар сплатив за ділянку тільки 35 тисяч гривень. Відтак Київська міська рада нарахувала 4,8 млн грн боргу з оренди, а також 3 % річних та інфляційні втрати.

Відповідач заперечував проти позову, вказуючи, що невиконання зобов’язань за договором спричинено діями інших осіб, зокрема, Київської міської та Міністерства культури України, а його власна вина відсутня.

Були надані докази тривалого непогодження проектної документації, невиконання Київрадою та Міністерством культури України задекларованих намірів щодо участі у створенні музею. Але суд вважає, що це не може слугувати підставою для невиконання умов договору оренди земельної ділянки.

Представник музею просив про застосування строків давності до вимог 2016 року, але суд відмовив.

Суд звернув увагу на неодноразові звернення орендаря щодо зменшення орендної плати, зокрема, у зв’язку з неможливістю розпочати будівництво музейного комплексу, тривалим погодженням дозвільної документації, зростанням вартості робіт тощо. На думку суду, це свідчить про переривання строків позовної давності та неможливість застосування наслідків її спливу.

Суд встановив, що орендар вчиняв належні дії щодо будівництва на орендованій ділянці багатофункціонального культурного центру «Музей художника Івана Марчука», проте з незалежних від нього причин, пов’язаних, зокрема, з тривалим погодженням дозвільної документації, зростанням цін на роботи та матеріалів, складним фінансовим станом та несприятливою економічною ситуацією, відсутністю підтримки з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, не зміг виконати свої зобов’язання за Договором щодо сплати орендних платежів.

З огляду на таке суд зменшив на 50% інфляційні нарахування та відсотки. У підсумку стягується 4,8 млн грн заборгованості орендної плати, 472 тис. грн інфляційних втрат і 126 тис. грн 3% річних і 90 тис. грн судового збору.

Інформація про оскарження цього рішення відсутня.

Засновниками ТОВ «Виставковий центр-музей художника Івана Марчука» є 84-річний Іван Марчук (1%) і «Благодійний фонд художника Івана Марчука» (99%).

Іван Марчук має звання народного художника України, є лауреатом Національної премії України ім. Шевченка.