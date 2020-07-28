Понад сотня тернопільських дітей відмовилися від святкування випускного

Цьогорічний парад випускників через пандемію коронавірусу зазнав змін. Аби свято “Випускник-2020” у Тернополі відбулося, цьому мала сприяти епідситуація в краї, а також всі його учасники повинні будуть дотримуватися запроваджених карантинних вимог. В результаті вирішили, випускному – бути!

Лише у п’ятницю, 24 липня, у Тернополі було прийняте остаточне рішення щодо проведення чи скасування випускного. Постановили – урочистості відбудуться 31 липня. Більшість випускників, а це понад 1 400 дітей, підтримали таку ініціативу. Проте, близько сотні колишніх школярів все ж вирішили участі у параді не брати, аби не наражати себе та рідних на небезпеку.

“Цього року є 1 409 випускників. Не всі виявили бажання взяти участь у святі. Попередньо маємо дані, що 127 дітей не підуть, але їхні рішення змінюються щоденно. Кожен буде мати змогу прийти на свято, навіть якщо він захоче йти, попередньо не надавши такої інформації. Для кожного випускника буде місце”, – каже начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

За словами , під час ходи будуть дотримані всі карантинні вимоги. Це – дистанція, використання засобів індивідуального захисту, дезінфекція, тощо. Аби порушень не відбувалося, за цим слідкуватимуть відповідальні особи.

“Будуть задіяні всі служби – управління охорони здоров’я, поліція, рятувальники. Будуть відповідальні люди з кожної школи, які будуть слідкуватимуть за дотриманням вимог своїм закладом. Окрім цього, буде встановлена дистанція між учасниками: між школами-5-6 метрів, між класами – 1,5 метра. Також на стадіоні змінено формат посадки випускників – не лише по центру, а по всьому периметру стадіону”, – додає Ольга Петрівна.

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