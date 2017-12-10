Продовживши мораторій на продаж с/г земель, ми запобігли багатьом махінаціям проти простих людей, – тернопільський нардеп

Верховна рада ще на рік продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Рішення підтримали 236 народних депутатів, пише Українська правда.

До порядку денного було включено законопроект про продовження мораторію на рік (№7350), схвалений комітетом.

Законопроект №7350 був поданий до парламенту 30 листопада.

Ініціаторами проекту виступили сім народних депутатів: Микола Люшняк, Валерій Давиденко, Іван Рибак, Андрій Кіт (фракція Блок Петра Порошенка), Сергій Лабазюк (група Воля народу), Олег Кулініч (група Партія Відродження), і Артем Вітко (фракція Радикальної партії).

Проект закону пропонує продовжити мораторій на відчуження сільгоспземель до моменту врегулювання на законодавчому рівні процедури обороту земель сільгосппризначення і розробки необхідних нормативно-правових актів, але не раніше 1 січня 2019 року.

“Навколо цього є багато популізму, але саме у законопроекті про продовження мораторію є досить багато правильних речей, – прокоментував прийняття закону №7350 його автор, народний депутат України від Тернопільщини Микола Люшняк. – Якщо би ми сьогодні не повернулися до цього питання, вже після нового року ми б мали багато судових тяжб. Адже кожен трактував би закінчення терміну мораторію по-своєму, не вчитуючись у земельний кодекс. Вже менше ніж за місяць було би багато ошуканих та обманутих людей через незрозумілі купівлі-продажі. Цим законом ми запобігли багатьом маніпулюванням, які певні кола вже готові були роботи з 1 січня 2018 року. Цей законом стане перешкодою махінаціям та оборудкам навколо сільськогосподарських земель.

До того ж, цей нормативний документ обговорювався у багатьох профільних об’єднаннях – Асоціації землевласників, Асоціації фермерів, Асоціації власників земельних паїв тощо. Жоден з керівників цих структур не заперечує проти врегулювання ринку землі, але всі хочуть бачити чіткі правила роботи та готові йти на компроміс. Маю надію, у депутати нашого восьмого скликання таки зможуть знайти цей компроміс. Ця проблема накипіла у всього українського народу.”