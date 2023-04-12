23-річний тернополянин отримає майже 25 млн грн за ремонт доріг

Тернопільська міськрада планує витратити 43 млн грн на ремонт і благоустрій міжквартальних доріг на території Східного та Центрального районыв міста. Більшу частину з цих грошей (24,7 млн. грн) отримає ТОВ «Країна Будсервіс», яке належить 23-річному тернополянину Володимиру Кіцану. Створена менше трьох років тому компанія уже отримала підрядів майже на 390 млн грн.

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради уклало 5 квітня угоду з ТОВ «Країна Будсервіс» на 24,7 млн грн, яка передбачає ремонт і благоустрій міжквартальних доріг на території Східного району міста. Усі роботи мають бути завершені до кінця року.

ТОВ «Країна Будсервіс» була зареєстрована у 2018 році у Маріуполі. У грудні 2020 року компанія перереєструвалася у Тернопіль і її директором та засновником став тоді 21-річний тернополянин Володимир Кіцану. Компанія відразу ж почала успішно працювати з бюджетними замовниками, хоча раніше участі в державних тендерах не брала. Першим замовником «Країни Будсервіс» стало саме управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міськради, яке і досі залишається основним замовником. За неповні три роки діяльності компанія отримала підрядів майже на 390 млн грн.

Володимир Кіцану також володіє ще низкою будівельних підприємств, зокрема «Будівельною компанією Тернобудсервіс» та «Будінвест Тернополя». Свого часу Володимир Кіцану також встиг побувати членом правління обласної організації уже забороненої партії «Блок Володимира Сальдо».

Цікаво, що з аналізу тендерної документації різних структур мерії Тернополя, можна довідатись, що «Будінвест Тернополя» пов’язаний зі ще одним фаворитомуправління ЖКХ – ТОВ «ТОМ-Інвестбуд», яке належить відомим у місті бізнесменам Віталію та Василю Мазурикам. Місцеві медіа, пов’язують Мазуриків із мером Тернополя Сергієм Надалом.

Попри мільйонні підряди від мерії для власного підприємства, Віталій Мазурик, згідно з довідкою про працівників, офіційно працює головним інженером «Країни Будсервіс». Можливо, це пов’язано з тим, що з 2021 року «ТОМ-Інвестбуд» попала в «чорний список» АМКУ і не може брати участь у відкритих торгах.