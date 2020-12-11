Головою Кременецької районної ради обрали жінку

Головою Кременецької районної ради стала представниця партії Слуга Народу Кебалюк Світлана Дмитрівна.

Вчора відбулась перша сесія районної ради укрупненого Кременецького району. На голову районної ради претендували двоє кандидатів Світлана Кебалюк від політичної партії “Слуга народу”, керівник підприємства “Екофрукт” із Почаєва та Тарас Корець, голова Шумської районної ради. Голоси розподілилися майже порівно. Шляхом таємного голосування за Світлану Кебалюк віддали 22 голоси “за”. Тарас Корець набрав 20 голосів.

На посаду заступника голова районої ради висунула кандидатуру депутата від партії “За майбутнє” Василя Ребрину. У голосуванні брали участь 33 депутати з них 25 голосів “за”.