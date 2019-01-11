Громада одного з найбільших сіл Тернопільщини вже півтора року без влади

У громаді одного з найбільших сіл Тернопільської області Конюхи Козівського району вже півтора року, як відсутня повноцінна влада. Після звільнення голови сільської ради за власним бажанням в липні 2017 року так і не призначили нові вибори сільського голови.

Виконувати обов’язки тимчасово, сесія сільської ради доручила секретарю сільської ради жінці, яка має відповідний досвід, але у віці 70 років їй мабуть нелегко справлятися з такою відповідальною справою. Село проживає 2400 жителів і для секретаря сільської ради вистачає своєї повсякденної роботи.

Не призначення виборів сільського голови села Конюхи Козівського району порушено всі норми і законодавчі акти, які тільки можуть бути: від Закону України про місцеве самоврядування до Конституції України.

Напрошується питання кому вигідна така «тимчасовість» та невизначеність протягом тривалого періоду часу: районній, обласній чи київській владі? Але одне очевидно, що відсутність голови села не вигідно всім жителям села Конюхи. Установи, організації інвестори та загалом ділові люди хочуть мати стосунки з чинним головою села для вирішення, як поточних так перспективних справ пов’язаних із нашим селом. Тим самим гальмується розвиток села.

Така ситуація не приносить в цілому «дивідендів» державі Україна та поваги до державних органів зокрема, – йдеться у групі села Конюхи.

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