Гриценко виграв суд за позовом до ЦВК

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко виграв у Верховному Суді за позовом до Центральної виборчої комісії.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Добра новина. Щойно ми виграли у Верховному Суді за моїм позовом до ЦВК. Суд визнав дії ЦВК протиправними і незаконними», – написав Гриценко.

Він додав, що суд змусив ЦВК зібратися на засідання і розглянути заяву кандидата у президенти щодо надання доступу до Реєстру виборців.

«Оскільки голова ЦВК цього не зробила як мала би, то тепер (після визнання її дій протиправними) наступним кроком – я звертаюся до прокуратури з вимогою притягти голову ЦВК до кримінальної відповідальності!», – наголосив Анатолій Гриценко.

Раніше повідомлялось, що ЦВК дала можливість Анатолію Гриценку працювати із Реєстром виборців лише особисто та лише у приміщенні Центрвиборчкому. За словами довіреної особи кандидата Руслана Чорнолуцького, це суперечить законодавству.

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