Хто виділив на Лановецьку громаду 5 млн. грн.

5157000 гривень для покращення соціально-економічного розвитку Лановецької громади було виділено із державного бюджету. З них 1150500 гривень заплановано використати на енергоефективні заходи у Лановецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. Юрія Коваля – заміну вікон та зовнішніх дверей.

З метою покращення фізичного розвитку школярів прийнято рішення щодо розробки проектно-кошторисної документації «Реконструкція спортивного залу Лановецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. Юрія Коваля» із врахуванням пропозицій дирекції, працівників, учнів школи, а також усіх активних жителів, які прагнуть зробити нашу громаду кращою. З архітектором Ольгою Домбровською розглянуто варіанти заміни підлоги, освітлення та раціонального використання підсобних приміщень для здійснення освітнього процесу. Виготовлення документації надасть можливість нам залучити кошти та втілити проект, – повідомляє прес-служба міської ради.

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