Іван Марчук став почесним громадянином Лановецької громади

Лановецька земля багата на талановитих та здібних людей. Усі вони досягають успіхів та визнання своєю наполегливою працею та стараннями.

І одним із таких талантів є Іван Марчук — народний художник України, лауреат Національної премії ім.Т.Г.Шевченка, єдиний українець, який потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, укладеного британською газетою «The Daily Telegraph» у 2017 році.

17 серпня у Культурному центрі Єловицьких Івану Степановичу вручено свідоцтво про присвоєння звання «Почесний громадянин Лановецької міської територіальної громади» міським головою Романом Казновецьким.

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