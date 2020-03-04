У Тернопільській університетській лікарні використовують інноваційні технології лікування сонних артерій

У Тернопільській університетській лікарні використовують інноваційні ендоваскулярні технології лікування атеросклерозу сонних артерій.

🏥 У відділення судинної хірургії звернувся 63-річний пацієнт, який місяць тому переніс гостре порушення мозкового кровотоку з явищами залишкової неврологічної симптоматики. Після обстеження з’ясувалося, що у нього

(‼️) відсутність прохідності лівої внутрішньої сонної артерії, гемодинамічнозначимий поширений ембологенний стеноз правої внутрішньої сонної та загальної сонної артерій, зниження кровотоку по артеріях хребта.

☝️👨‍⚕️ Тому, як розповів судинний хірург Святослав Костів (Svyatoslav Kostiv), відкрите оперативне втручання було проводити ризиковано й пацієнту під місцевим знеболенням встановили ендоваскулярний стент. Просвіт сонної артерії відновили. Забезпечили також кровопостачання головного мозку.

📍📍 Додамо, що атеросклероз – це утворення атеросклеротичних бляшок на внутрішній стінці артерій. Вони утворюються в судинах головного мозку, серці, аорті, артеріях нижніх кінцівок.

Як виявляється атеросклероз?

Зазвичай він виявляється при звуженні (стенозуванні) судини – більше, ніж на 2/3 її внутрішнього діаметра. Без своєчасного лікування атеросклероз нижніх кінцівок може призвести до гангрени та ампутації, атеросклероз коронарних артерій – до інфаркту, атеросклероз сонних артерій – до інсульту.

Фактори ризику:

❌ вік старше 50 років

❌ чоловіча стать

❌ спадковість

❌ гіперхолестеринемія, дисліпідемія

❌ куріння

❌ артеріальна гіпертензія

❌ цукровий діабет

❌ надлишкова вага

❌ гіподинамія

Симптоми атеросклерозу судин шиї та голови:

💊 головні болі;

💊 погіршення пам’яті, уваги;

💊 періодичні запаморочення голови;

💊 емоційна лабільність, дратівливість;

💊 порушення зору;

💊 проблеми з мовленням.

Власне, 18 % з тих, хто вижив після інсульту втрачають здатність розмовляти; 22% не можуть більше працювати; у 32% розвивається важка депресія; 48% перестають нормально пересуватися. 👉 Щоб цьому запобігти, допоможе вчасне ендоваскулярне лікування атеросклерозу. Насолоджуйтеся життям без ризику інсульту! 🙂

✍️☎️ Консультації за телефоном (067) 384 68 90

Відділення судинної хірургії

Богдан Маслій