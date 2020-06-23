Колективу Зборівської райдержадміністрації представили нового очільника

Перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Ігор Дем’янчук сьогодні, 23 червня, офіційно представив колективу Зборівської райдержадміністрації нового очільника.

Головою Зборівської районної державної адміністрації призначено Рудяка Сергія Васильовича. Відповідне розпорядження 18 червня підписав президент України Володимир Зеленський.

Ігор Дем’янчук побажав новопризначеному очільнику Зборівської РДА успіху у роботі й наголосив на важливості співпраці й чіткому виконанні поставлених завдань, щоб жителі району бачили зміни на краще.

Сергій Рудяк подякував за висловлену довіру та наголосив, що несе велику відповідальність за роботу в районі й пообіцяв докласти максимум зусиль для вирішення першочергових проблем життєдіяльності краю.