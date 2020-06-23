У місті на Тернопільщині будують скейт-парк

Вже цього року у Чорткові буде скейт-парк!

Ще більше простору з’явиться для екологічного транспорту в Чорткові. З кожним роком в місті збільшується кількість молоді, яка катається на скейтбордах, роликах, самокатах і BMX велосипедах, виконуючи різні трюки. Як не дивно, навіть за відсутності будь-якої інфраструктури, молоді чортківчани активно опановують ці види спорту та проводять свій час з користю.

Саме тому будівництво скейт-парку є надзвичайно необхідним та важливим. Такий простір стане безпечним місцем для проведення активного дозвілля в місті, альтернативою шкідливим звичкам, чудовим оновленням в парку ім. І. Франка. Кататися на новому майданчику можна буде на роликах, скейтах, трюкових самокатах та велосипедах. Для цього його обладнають спеціальним спорядженням та трамплінами.

Проект скейт парку вже пройшов необхідні експертизи, а на даному етапі оголошено тендерний конкурс для визначення виконавця робіт.