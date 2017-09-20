Козівчани приємно вразили українську діаспору в Чехії

Днями учасники зразкового ансамблю танцю «Росинка» із смт Козова, зокрема середня група, повернулися з вражаючої поїздки в Чехію. Вони взяли участь у першому українському фестивалі в Празі «УКР ФЕСТ – UKR FEST», який організувала українська діаспора.

Не вперше зразковий колектив «Росинка» представляє українську культуру закордоном: раніше були з цією метою у Болгарії, Польщі, Туреччині, Чехії.

На «УКР ФЕСТ – UKR FEST» було багато колективів, але представники Тернопільщини запали в душі присутніх найбільше. Тамтешні українці з великим захопленням спостерігали за танцювальними номерами «Росинки». Наші національні костюми нагадували діаспорянам про батьківщину. Вони не давали проходу козівським дітям, запрошуючи до спільного фото.

Кожен день з поїздки був насичений різноманітними екскурсіями, які проводила пані Марія. Вона багато років живе і працює в Чехії. Діти в деталях побачили одне з найкрасивіших міст Європи – Прагу. У столиці Чехії гармонійно поєднуються краса старовинних вуличок та оригінальна архітектура сучасних будівель. Побачили Празький град – фортецю, яка служить резиденцією президента Чехії. На її території розташований готичний Собор Святого Віта, що височіє над Прагою. Приємно вразили Староміська і Вацлавська площі, Староміська ратуша, Порохова Брама, давню фортецю Вишеград. Вдосталь насолодилися й красою Танцювального дому – футуристичною будівлею, скляна і бетонна вежа якої нахилені, наче танцюють.

Побували на Карловому мості – найстарішому мості через ріку Влтаву. Головною його прикрасою є 30 великих скульптурних груп релігійного змісту, кожна з яких пов’язана з історією Праги. Діти загадали бажання, які повинні збутися, перед скульптурою чеського святого Яна Непомуцького.

Також намилувалися красою Староміського астрономічного годинника. На початку кожної години бій годинника супроводжується цікавим дійством в традиціях середньовічного лялькового театру. Козівчани з неабияким задоволенням спостерігали за відкриттям віконечок, де по колу рухалися фігурки дванадцяти апостолів.

Проходячи вулицями Праги, юні художниці Ілона Ярошевська, Оля Масира, Настя Ліщишин залишили від зразкового ансамблю танцю малюнок з емблемою «Росинка» на цеглі пристосованої стіни – на згадку про фінансову допомогу чеським дітям із вадами здоров’я.

Козівчани мали змогу скуштувати ситні страви національної чеської кухні.

Ми, батьки, висловлюємо щиру вдячність керівнику зразкового ансамблю танцю «Росинка» Галині Данилів-Стадник за її недоспані ночі, нелегку працю, хвилювання через наших діток. Саме за її ініціативи молодь може побачити світ, показує свою творчість за межами України.

До слова, колектив «Росинка» запросили на фестиваль у столицю Польщі Варшаву.

Втомлені, зате щасливі, повні вражень молоді танцюристи поверталися в Козову.

Від імені учасників та батьків – Оксана Ярошевська.