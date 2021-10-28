Перший тренувальний майданчик для тварин пропонують облаштувати в Тернополі

Власників домашніх тварин у Тернополі є чимало. А от де вигуляти чотирилапих, крім газону біля будинку, чи дитмайданчика або найближчої зеленої зони – проблема. Для цього активісти пропонують облаштувати ПЕРШИЙ У МІСТІ тренувальний майданчик для тварин.

Тернополянки Діана Кондра та Юлія Хлопова підготували відповідний проєкт і подали його на Громадський бюджет-2022 м. Тернополя.

Діана Кондра – вчителька історії в одній із тернопільських шкіл. Розповідає – неодноразово чує скарги власників собак на те, що мало де є можливість вигуляти тварин, а від мешканців поверхівок – скарги на шум, фекалії на зелених зонах чи на дитмайданчиках. Діана каже – почала вивчати, як вирішують питання в інших містах, наприклад, у Львові, Харкові. Тож вирішила діяти. Разом з Юлією Хлоповою підготували проєкт для Громадського бюджету Тернополя.

– Такий майданчик дуже потрібен тернополянам, які утримають домашніх тварин, – каже Діана Кондра. – Тут можна буде дресирувати тварину на відповідному обладнанні, поспілкуватися з іншими власниками тварин. Для собак він корисний тим, що тут вони зможуть побігати без намордника, матимуть можливості для повноцінного вигулу. У Харкові, наприклад, навіть для безпритульних собак спорудили такий майданчик. Їх там дресирують, чимало тварин знайшли свій новий дім. Загалом у місті облаштували понад 30 таких майданчиків.

Активісти пропонують проводити на такому майданчику різноманітні освітні, освітньо-розважальні заходи, зустрічі власників тварин з кінологами та іншими фахівцями.

– Тренувальний майданчик має бути не лише місцем, де тварини будуть бігати і стрибати через бар’єри, трамплін, гірку, слалом, качелю-балансування, бум, де будуть собачі вбиральні тощо, – наголошує Діана Кондра. – Це також і місце для розвитку кінології, залучення підлітків до виховання тварин, підвищення обізнаності людей із потребами підопічних, тренування безпритульних тварин тощо. Тому просимо підтримати наш проєкт “Щастя чотирилапого друга” (№6). Він важливий для міста!

https://budget.e-dem.ua/6110100000/project/19347?return=search:%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9&compid=2452&fbclid=IwAR0opfKkC8zqC8twPw7vjsZkCyjldyqm4jFtJYleMJtBQUarNw3ZsPw5gec