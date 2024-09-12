Кременеччина у вогні!

Про це йдеться у повідомленні Головного Управління ДСНС України в Тернопільській області.

10 вересня о 18:22 в с. Сапанів Кременецької ТГ виникла пожежа сухої трави на відкритій території громади.

О 18:27 в с. Лідихів Почаївської ТГ Кременецького району виникла пожежа господарської будівлі приватного домогосподарства.

О 19:00 в м. Кременець по вул. Переліски виникла пожежа сухої трави на відкритій території громади.

11 вересня о 03:35 в с. Кімната Кременецької ТГ Кременецького району виникла пожежа господарської будівлі приватного домогосподарства.

Для ліквідації наслідків подій залучено пожежно-рятувальні підрозділи 5 ДПРЧ м. Кременець та 23 ДПРП м.Почаїв. Вогнеборці кременеччини ліквідували вищевказані пожежі врятувавши майно громадян та навколишнє середовище.

ГУ ДСНС України у Тернопільській області вкотре наголошує громадянам щодо обережного поводження з вогнем на відкритих територіях та поблизу лісових масивів. ПАМʼЯТАЙТЕ, НЕОБДУМАНІ РІШЕННЯ МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕПОПРАВНИХ НАСЛІДКІВ!