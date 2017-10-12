У Кременці — вернісаж курсових робіт

З нагоди Дня художника України в Кременецькому педколеджі відкрилася виставка курсових робіт цьогорічних випускників спеціальності «Образотворче мистецтво».

Вони презентували свої полотна у різних художніх техніках: гратографія, олійний живопис, кольорові олівці, змішана техніка, акварель, гуаш. Та найбільше робіт виконано у техніці батіка.

Креативні відвідувачі вернісажу мали нагоду спробувати свої сили у самостійному виконанні малюнка. До їхніх послуг запропоновано малярський інструментарій і підтримка знавців цієї справи.

Виставку підготували викладачі педагогічного коледжу Тетяна Нікіфорчук, Марія Швед і Валентина Мацкова разом зі студентами спеціальності «Образотворче мистецтво».