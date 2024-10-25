Квест, що рятує: молодь Тернопільщини дізналася про ризики трудового рабства та експлуатації

У рамках відзначення Європейського Дня протидії торгівлі людьми студентам розповіли про ризики нелегальної зайнятості та способи уникнення трудової експлуатації. Співробітники міграційної поліції Тернопільщини долучилися до проведення “Квесту з безпечного працевлаштування”.

Квест проходив у форматі інтерактивної гри. Організатори поділили територію на локації, де хлопці та дівчата зіштовхувалися з різноманітними ситуативними завданнями та ризиками, пов’язаними з працевлаштуванням як в Україні, так і за кордоном.

Учасники мали знайти правильний шлях їх вирішення, виходячи з певних обставин. Під час заходу студенти дізналися про основні ризики торгівлі людьми та отримали важливі знання про правові аспекти під час пошуку роботи.

“Наше завдання – не лише боротися з фактами торгівлі людьми, а й запобігати таким ситуаціям. Проведення подібних заходів допомагають дорослим та дітям розпізнати та уникнути потенційних небезпек, пов’язаних з нелегальним працевлаштуванням. Важливо, щоб кожен знав свої права та був обережний”, – зазначила оперуповноважений відділу міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області Інна Рябова.

Проведення квесту відбувається за підтримки Міністерства соціальної політики України, Національної поліції України та Національної сервісної служби України. Захід проводиться не лише на Тернопільщині, а й в багатьох містах України.

Підвищення обізнаності молоді щодо питання безпеки під час пошуку праці – стане запорукою їхнього успішного старту в професійному житті.