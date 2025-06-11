Нічні мототрощі на Тернопільщині: четверо дітей у лікарні

Четверо підлітків — у лікарні. Вони могли б зараз радіти канікулам, планувати відпочинок, а не лежати в травматології з численними ушкодженнями. Усе — через байкерські амбіції та недбалість дорослих.

У ніч на 10 червня в області сталося одразу кілька аварій за участю неповнолітніх водіїв. Медики повідомили правоохоронців: до лікарні доправлено трьох дітей з важкими травмами внаслідок зіткнення скутера та мотоцикла. А вже за кілька годин у травматологію потрапив іще один юнак — він самотужки перекинувся на мотоциклі, не впоравшись із керуванням.

За попередніми даними поліції, 14-річний мешканець Великоберезовицької громади виїжджав на головну дорогу скутером Honda Tact, коли зіткнувся з мотоциклом Lifan, за кермом якого був ще молодший — 15-річний (!) хлопець із Микулинецької громади. Троє травмованих: обидва водії та пасажир скутера — 16-річний хлопець.

Але це ще не все. Ще один неповнолітній — 13-річний мешканець Товстенської громади — впав із мотоцикла KOVI 150, не впоравшись із керуванням на польовій дорозі. Хлопця госпіталізували з переломами.

🔍 Усі факти поліція розслідує.

У правоохоронців — гіркий досвід: за їхніми словами, батьки надто часто купують скутери чи мотоцикли дітям, не усвідомлюючи, що це не розвага, а небезпечний транспорт. Без підготовки, шоломів, прав та відповідальності дитина перетворюється на потенційну жертву.

❗ Нагадаємо: згідно з законодавством України, керувати скутерами та мотоциклами дозволено лише з 16 років і лише за наявності посвідчення водія відповідної категорії.

Ціна батьківської безпечності — дитячі травми, інвалідність або навіть життя.