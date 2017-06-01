«Легіон» – це озброєні та небезпечні «тітушки» найняті «Мрією» для залякування селян на Тернопіллі (відеодоказ)

Це відеодоказ спеціально для голови Тернопільської ОДА Степана Барни та начальника обласної поліції Олександра Богомола, які вперто «не помічають», що злочинних дій охорони агрохолдингу «Мрія».

У редакцію «Тернополян» потрапив відеозапис знятий цієї весни на полях Шумського району. На ньому добре видно як представники харківської охоронної фірми «Легіон» озброюються автоматом тип Калашникова (швидше за все перероблений під мисливський вид) та помповим дробовиком. Зброя бралася для того, щоб присмирити місцевих селян, які протестували проти появи на їх паях представників «Мрії». Місцеві мешканці бажали віддати свої наділи іншим орендарям. Та це не сподобалося підопічним Саймона Чернявського. Того дня, за словами очевидців, у руках «мріївців» були і бити, і холодна зброя.

Нагадаємо, що 22 квітня, у Тернополі приблизно о 21:30 в готельному комплексі «Глобус» майже десяток невідомих осіб спортивної тілобудови жорстоко побили добровольця та колишнього біатлоніста Олександра Починка. Боєць підозрює у злочині харківських «тітушок», яких у наш край привезли представники агрохолдингу «Мрія». На наступний день після цих подій кілька сотень ветеранів та бійців АТО зібралися під стінами ОДА, щоб вимагати покарання для кривдників екс-біатлоніста. Акція протесту перемістилася під стіни готелю «Глобус». Туди прибули Степан Барна та Олександр Богомол. Та бойовики «Мрії» встигли втекти. Тоді пан Барна запевнив всіх, що більше цих тітушок на Тернопіллі ніхто не побачить. У свою чергу начальник обласної поліції під час згаданої зустрічі запевнив всіх, що більше не допустить бойовиків «Легіону» на Тернопілля.

Та жоден з високопоставлених чиновників свого слова не дотримав. «Легіон» і надалі залякує власників паїв та селян. А жорстоке побиття Олександра Починка поліціянт Богомол назвав «побутовим конфліктом».

Активісти вже не безпідставно підозрюють Барну та Богомола у «кришуванні» бойовиків «Мрії».

У свою чергу, Олександру Богомолу добре відомо про використання зброї «адекватними спортсменами» з «Легіону». Він повідомив, що там все відбувається у рамках закону: зброя постійно перебуває у небоєздатному стані, тобто розряджена і у чохлах.

Та вже на відео, яке передали у редакцію «Тернополян» добре видно, що зброя напоготові у бойовиків «Мрії» на задніх сидіннях. Як розповідають свідки, автомати були заряджені, чого не приховували «тітушки».

Попередньо, ці ж професійні «тітушки» два роки тому засвітилися зі зброєю у Хмельницькій області. Під час сутички міліція затримала молодика зі зброєю. Два пістолети й наган передали на експертизу. За фактом відкрили кримінальне провадження. Тоді ж у конфлікті з селянами були помічені все ж ті ж керівник «Легіону» Гліб Гаврилов та власник фірми Віктор Безрук. Як вдалося з’ясувати, кримінального покарання тоді ніхто не поніс.

Варто нагадати, що питання поводження із зброєю що може перебувати у користуванні та власності громадян регламентується Наказом МВС №622. Згідно пункту 12.12. Зброя, бойові припаси до неї, основні частини зброї, пристрої та патрони до них, що належать громадянам, мають зберігатися в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї, за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників (дачних будинках тощо), про що повідомляються органи внутрішніх справ. При цьому зброя, пристрої мають бути в розрядженому стані. Пункт 12.13 голосить, що під час перенесення або перевезення вогнепальна, пневматична зброя має бути у розрядженому стані та знаходитися у спеціальному чохлі, кейсі, футлярі тощо. Під час перенесення або перевезення зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них власник зобов’язаний мати при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння такої зброї, основних частин зброї та пристроїв.

У разі порушення цих вимог, стаття 191 Кодекс України про адміністративні правопорушення тягне за собою накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів або без такого. Окрім того, згідно Кримінального кодексу України, статті 263, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Тернополяни