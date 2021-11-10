Лікарні Тернопільщини отримають препарат для лікування легеневої артеріальної гіпертензії

7,5 тис. ампул. Ілопросту надійдуть найближчим часом до лікарень Тернопільської області. Препарат закуплений за державний кошт і пацієнти отримуватимуть його безкоштовно. Розподіл ліків між місцевими закладами охорони здоров’я здійснює обласний департамент охорони здоров’я.

Ілопрост – синтетичний лікарський засіб, який гальмує утворення тромбів та стимулює розширення судин. Також використовується для лікування дорослих пацієнтів з первинною легеневою гіпертензією для покращення толерантності до фізичного навантаження та послаблення симптомів.

Найближчим часом цей лікарський засіб буде доступний у лікарнях.

Перевірити інформацію про наявність тих чи інших ліків у найближчій до вас лікарні можна

на офіційних вебсайтах регіональних департаментів та управлінь

на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я

на онлайн-платформі “Є ліки” (https://eliky.in.ua/)

Довідково: Загалом у 2021 році за 32 напрямами державної програми закуповуються 1120 позицій ліків, медичних виробів, вакцин.