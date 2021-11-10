Коли у Тернополі буде новорічно-різдвяний ярмарок?
На Театральному майдані у центрі Тернополя з 10 грудня по 23 січня буде організована новорічно-різдвяна ярмарка.
Таке рішення прийнляи сьогодні, 10 листопада на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.
У проекті рішення про організацію різдвяно-новорічного ярмарку, йдеться, щоб дозволити на Театральному майдані Тернополя з 10 грудня по 23 січня проведення свята – це і вулична торгівля і розміщення атракціонів та інше.
Міський голова Сергій Надала наголосив, що організатори мають подбати про карантинні обмеження.
Детальніше у відео .