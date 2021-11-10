15:00 | 10.11.2021
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Новини Тернополя 

Коли у Тернополі буде новорічно-різдвяний ярмарок?

tata 0 Views Прокоментуй!
На Театральному майдані у центрі Тернополя з 10 грудня по 23 січня буде організована новорічно-різдвяна ярмарка. 

Таке рішення прийнляи сьогодні, 10 листопада на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

У проекті рішення про організацію різдвяно-новорічного ярмарку, йдеться, щоб дозволити на Театральному майдані Тернополя з 10 грудня по 23 січня проведення свята – це і вулична торгівля і розміщення атракціонів та інше. 

Міський голова Сергій Надала наголосив, що організатори мають подбати про карантинні обмеження.

Детальніше у відео .

 

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