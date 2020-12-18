Подорожуй безпечно: «Кременецькі каменоломні»

Безпека в подорожі – найважливіший аспект гарного відпочинку, тому вже декілька років поспіль на воді, в горах і під землею Управління туризму ТОДА разом з спеціальним рятувальним загоном ДСНСУ в Тернопільській області проводять різноманітні навчальні заходи. Цього разу туристи, гіди-екскурсоводи та журналісти разом з досвідченими рятувальниками спустились в Кременецькі каменоломні.



В середу 16 грудня 2020 року в місті Кременець на горі Сичівка в Кременецьких каменоломнях відбувся виїзний навчально-практичний семінар, у рамках спільної акції «Подорожуй безпечно» Управління туризму ТОДА та Пошуково-рятувального відділення АРЧ АРЗ СП У ДСНСУ у Тернопільській області. Запрошеним медійникам, журналістам, представникам туристичних компаній, екскурсоводам та викладачам ВНЗ продемонстрували один з незвичних туристичних об’єктів міста – Кременецькі каменоломні, які в народі називають «катакомбами». На разі вони не підпорядковуються жодній організації, проте запущений процес передачі території на якій знаходяться каменоломні під юрисдикцію Національного природного парку «Кременецькі гори». Адже останні чотири роки, після спільної акції з громадською організацією по очистці об’єкту від сміття та визнання його безпечним для відвідування Парк постійно слідкує за чистотою та проводить екскурсії всім бажаючим.

Навчально-практичний семінар розпочався з льодового королівства біля території адміністрації НПП «Кременецькі гори», де працівниця парку Оксана Тимошенко провела оглядову екскурсію на екологічній стежці та розповіла про діяльність парку. Цього дня пані Оксана виступила гідом і після короткого переїзду до каменоломень зробила для всіх учасників цікавий екскурс, у більш як п’ятисотрічну історію рукотворних лабіринтів, матеріали з яких стали основою багатьох релігійних та світських об’єктів Кременця. Тут на нашу різношерсту групу чекали рятувальники, спершу керівник спеціального загону ДСНС Сергій Яворський розповів про правила поведінки в надзвичайних ситуаціях та способи порятунку потерпілих. А потім на прикладі змодельованої події продемонстрували порядок проведення рятувальної операції. За легендою «потерпіла», у ролі якої виступила тендітна в.о. директора Туристично-інформаційного центру м.Тернополя Ірина Потішна, не змогла самотужки вийти з лабіринтів катакомби, після чого викликала рятувальників. Загін оперативно прибувши на місце «події», за допомогою спеціальних нош, в які помістили «потерпілу», транспортував її на свіже повітря.

Завдяки спільній роботі Управління туризму та спеціального рятувального загону ДСНС відбувається постійне інформування про правила безпечного поводження на різних туристичних об’єктах області з відпрацюванням на змодельованих ситуаціях рятувальних операцій.

Подорожуйте безпечно на Тернопіллі, адже це край неймовірної природи і захоплюючої багатовікової історії.