На Тернопільщині пошкодили шкільний автобус: громада просить допомоги

У Богданівському старостинському окрузі Озернянської громади під час великодніх свят трапився випадок вандалізму — невідомі пошкодили шкільний автобус.

Транспортний засіб належить Богданівській гімназії та забезпечує підвезення учнів одразу з трьох сіл — Білківців, Сировар та Яцківців.

За інформацією громади, у автобусі з правого боку від водія розбито цілу секцію вікна. Внаслідок цього завдано збитків комунальному майну.

У дописі наголошується, що кошти, які доведеться витратити на ремонт, могли б бути спрямовані на покращення умов навчання дітей.

Представники громади закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією про причетних до інциденту, звернутися до поліції або сільської ради.

Місцева влада підкреслює, що подібні випадки вандалізму є неприпустимими та не повинні повторюватися.