Ігор Ірза – воїн, патріот, Герой: у Тернополі увіковічнили пам’ять захисника

Ігор Ірза – Герой, який віддав своє серце за Україну. Був справжнім патріотом з юності – ще під час Помаранчевої революції їздив на Майдан, щоб відстоювати свободу України, а згодом обрав шлях захисника – пішов служити до морської піхоти.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, він без вагань став до лав захисників у складі 44-ї артилерійської бригади. Побратими пам’ятають його як надійного воїна з позивним “Море” – такого ж глибокого і незламного, як саме море. Ігор захищав Україну на різних напрямках, виконуючи найскладніші бойові завдання. 29 жовтня 2024 року він героїчно загинув на Сумщині.

18 лютого, до Дня Героїв Небесної Сотні, на фасаді Економічного ліцею, відкрито меморіальну дошку на честь випускника Ігоря Ірзи. Це знак нашої пам’яті та безмежної вдячності Герою, який став прикладом незламності духу та відданості Україні. Вічна пам’ять Захиснику!