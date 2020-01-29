“Мамо, заспокойся”: кременчанка, яка живе в Китаї, записала відео про коронавірус

Кременчанка Світлана Дзюма, яка живе в Китаї, записала відео про коронавірус, в якому заспокоює своїх рідних і всіх українців щодо появи нового типу вірусу.

Місто закрили, щоб не розповсюджувати вірус. Жінка згадує 2002 рік, коли в Китаї вже був подібний досвід. А також чітко пояснює кожну дію уряду, пише Кременець City

Кременчанка здивована культурній поведінці людей, що проживають в Україні, і пишуть в коментарях, зокрема, “хай не повертаються, бо вони заразні”, “хай китайці повмирають, бо їх там забагато” та інше. “Соромно, прикро і принизливо” – каже жінка. Щодо заяв і новин також говорить наступне:

– Я дивилася новини, почитала, що пишуть у газетах і журналах. Як таке можна вигадувати, що там люди ходять і на вулицях падають, – каже жінка. – У нас перекриті в’їзди в деякі села і міста. Чому закрили місто Ухань? Абсолютно крута реакція уряду. Ви не уявляєте що таке китайський Новий рік. Місто закрили задля того, щоб не розповсюджувати вірус. Самі люди розвели цю паніку. Те, що відбувається в Китаї, мене не лякає. Я знаходжуся в епіцентрі подій. Але задля своєї безпеки ми вдягаємо маски.