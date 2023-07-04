Не лише кінотеатри. Аналітики пояснили, де англійська може стати обов’язковою
Президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт про застосування англійської мови. Окрім пропозиції відмовитися від дубляжу англомовних фільмів українською, законопроєкт містить ще ряд нововведень. Аналітики Центру спільних дій пояснюють найголовніші з них.
Законопроєкт встановлює вимоги володіння англійською мовою для чиновників, а саме:
- всіх державних службовців,
- голів місцевих державних адміністрацій,
- їхніх перших заступників та заступників,
- прокурорів,
- військовослужбовців офіцерського складу, які проходять службу з контрактом,
- поліцейських середнього та вищого складу,
- податківців та митників,
- керівників державних підприємств, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів України;
- кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування, якщо їхня діяльність пов’язана з міжнародним співробітництвом.
Вимоги до рівня володіння визначає Кабмін, а іспит організовує Міністерство освіти та науки.
Держава допомагатиме українцям вивчати англійську. Зокрема, закон визначає, що в садочках, школах, закладах професійної освіти та університетах англійська вивчатиметься обов’язково. Дорослі українці зможуть отримати грошову допомогу на вивчення мови, а вчителі англійської проходитимуть підвищення кваліфікації.
“Плюс цього закону в тому, що він поступово набирає чинності. Це дасть змогу адаптуватися до змін. До прикладу, норми щодо вимог на знання англійської запрацюють для держслужбовців різних категорій через два-чотири роки після припинення чи скасування воєнного стану. Обов’язкове вивчення англійської в садочках запрацює з 1 вересня 2026 року. Інші норми запрацюють через два роки з дня набрання чинності законом”, – пояснює аналітикиня Оксана Заболотна.