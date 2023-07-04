16:19 | 4.07.2023
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Не лише кінотеатри. Аналітики пояснили, де англійська може стати обов’язковою

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Президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт про застосування англійської мови. Окрім пропозиції відмовитися від дубляжу англомовних фільмів українською, законопроєкт містить ще ряд нововведень. Аналітики Центру спільних дій пояснюють найголовніші з них.  
 
Законопроєкт встановлює вимоги володіння англійською мовою для чиновників, а саме:
  • всіх державних службовців,  
  • голів місцевих державних адміністрацій,  
  • їхніх перших заступників та заступників,  
  • прокурорів,  
  • військовослужбовців офіцерського складу, які проходять службу з контрактом,  
  • поліцейських середнього та вищого складу,  
  • податківців та митників,  
  • керівників державних підприємств, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів України;
  • кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування, якщо їхня діяльність пов’язана з міжнародним співробітництвом.
Вимоги до рівня володіння визначає Кабмін, а іспит організовує Міністерство освіти та науки.
 
Держава допомагатиме українцям вивчати англійську. Зокрема, закон визначає, що в садочках, школах, закладах професійної освіти та університетах англійська вивчатиметься обов’язково. Дорослі українці зможуть отримати грошову допомогу на вивчення мови, а вчителі англійської проходитимуть підвищення кваліфікації.  
 
“Плюс цього закону в тому, що він поступово набирає чинності. Це дасть змогу адаптуватися до змін. До прикладу, норми щодо вимог на знання англійської запрацюють для держслужбовців різних категорій через два-чотири роки після припинення чи скасування воєнного стану. Обов’язкове вивчення англійської в садочках запрацює з 1 вересня 2026 року. Інші норми запрацюють через два роки з дня набрання чинності законом”, – пояснює аналітикиня Оксана Заболотна.
 
Утім, законопроєкт порушує закон “Про функціонування української мови як державної” в частині дублювання фільмів для показу в кінотеатрах.

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