Не лише кінотеатри. Аналітики пояснили, де англійська може стати обов’язковою

Законопроєкт встановлює вимоги володіння англійською мовою для чиновників, а саме:

всіх державних службовців,

голів місцевих державних адміністрацій,

їхніх перших заступників та заступників,

прокурорів,

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять службу з контрактом,

поліцейських середнього та вищого складу,

податківців та митників,

керівників державних підприємств, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів України;

кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування, якщо їхня діяльність пов’язана з міжнародним співробітництвом.

Вимоги до рівня володіння визначає Кабмін, а іспит організовує Міністерство освіти та науки.

Держава допомагатиме українцям вивчати англійську. Зокрема, закон визначає, що в садочках, школах, закладах професійної освіти та університетах англійська вивчатиметься обов’язково. Дорослі українці зможуть отримати грошову допомогу на вивчення мови, а вчителі англійської проходитимуть підвищення кваліфікації.

“Плюс цього закону в тому, що він поступово набирає чинності. Це дасть змогу адаптуватися до змін. До прикладу, норми щодо вимог на знання англійської запрацюють для держслужбовців різних категорій через два-чотири роки після припинення чи скасування воєнного стану. Обов’язкове вивчення англійської в садочках запрацює з 1 вересня 2026 року. Інші норми запрацюють через два роки з дня набрання чинності законом”, – пояснює аналітикиня Оксана Заболотна.

Утім, законопроєкт порушує закон “Про функціонування української мови як державної” в частині дублювання фільмів для показу в кінотеатрах.