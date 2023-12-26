Мешканець Тернопільщини придбав неіснуючі талони на бензин

Неприємність трапилася з мешканцем Чортківського району. Він придбав неіснуючі талони на бензин.

На мобільний потерпілого зателефонував невідомий і представився працівником однієї з мереж автозаправних комплексів. Розповів, що з нагоди свят можна придбати пальне за значною знижкою. Така пропозиція зацікавила чоловіка і він погодився придбати талони. Псевдоменеджер вказав реквізити для оплати. Ніяких талонів чоловік звісно не отримав, а на АЗС йому зрештою пояснили, що його обшахраювали.

Потерпілий звернувся з заявою до поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Працівники поліції встановлюють особу зловмисника,

Вкотре попереджаємо краян: не довіряйте невідомим! Не поспішайте переводити чималі кошти на невідомі рахунки, повіривши у сумнівні акції, чималі знижки, чи дороговартісні виграші.За такою схемою у мережі працюють аферисти.

Інформацію про можливість придбати талони на пальне за нижчою ціною шукайте на офіційних сайтах АЗС чи зателефонуйте на “гарячу лінію”.