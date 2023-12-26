Без електропостачання залишилось 14 населених пунктів на Тернопільщині

⚡️На Тернопільщині через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру) відбулось аварійне вимкнення електропостачання

💡Станом на 08 годину 26 грудня без електропостачання залишилось 14 населених пунктів області (з них 7 частково).

📌Бригади ВАТ “Тернопільобленерго” працюють над відновленням електропостачання.

❗❗❗У ВАТ «Тернопільобленерго» закликають бути обережними поблизу ліній електропередач та нагадують, що в жодному разі не можна наближатися до обірваних електропроводів ближче ніж на 8 метрів!

👉У разі виявлення обірваного проводу лінії електропередачі необхідно телефонувати до кол-центру ВАТ «Тернопільобленерго» за номером телефону 0-800-50-90-40.

👉Нагадуємо, що дізнатися про планові або аварійні вимкнення електропостачання можна: на нашому сайті або в Телеграм каналі.