Мешканці Тернопільщини навколішки зустріли свого загиблого Героя – Віктора Бугая

Сьогодні мешканці Підгаєцької громади навколішки зустріли свого загиблого Героя – 46-річого Віктора Бугая, віддаючи йому останню шану і подяку.

Герой загинув у боях за Україну 3 грудня 2022 року. Обірвалося життя внаслідок обстрілу з боку російського окупанта в районі н.п Яковлівка Бахмутського району Донецької області.

Сьогодні проведуть чин похорону Героя, який віддав життя, захищаючи рідну Україну від ворога.

🕯Вічна пам’ять Герою!