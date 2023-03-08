19:36 | 8.03.2023
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Мешканці Тернопільщини навколішки зустріли свого загиблого Героя – Віктора Бугая

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Сьогодні мешканці Підгаєцької громади навколішки зустріли свого загиблого Героя – 46-річого Віктора Бугая, віддаючи йому останню шану і подяку.

Герой загинув у боях за Україну 3 грудня 2022 року. Обірвалося життя внаслідок обстрілу з боку російського окупанта в районі н.п Яковлівка Бахмутського району Донецької області.

Сьогодні проведуть чин похорону Героя, який віддав життя, захищаючи рідну Україну від ворога.

🕯Вічна пам’ять Герою!

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