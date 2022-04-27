Мешканця Тернопільщини ув’язнять за неправдиву інформацію про замінування

Жителя Тернопільщини засудили до 5 років позбавлення волі за неправдиву інформацію про замінування. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.

За її словами, чоловік у перший день повномасштабної війни в Україні зателефонував на лінію “102” і повідомив про замінування автозаправної станції на вулиці Князя Василька у Теребовлі, ця інформація була не правдивою. Чоловік зробив це, щоб поширити паніку, дестабілізувати громадський порядок у воєнний час.

“Того ж дня правоохоронці встановили особу “мінера”, якому за клопотанням слідчого обрали запобіжний захід – взяття під варту. За результатами перевірки його повідомлення, вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин на даній станції не виявили. Розслідування проводили слідчі поліції. Менш ніж за 2 місяці чоловік рішенням суду отримав покарання. Суд підтримав позицію прокурора Теребовлянської окружної прокуратури та засудив жителя Теребовлі до 5 років позбавлення волі за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян”, – каже Леся Гурецька.