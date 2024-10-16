Мистецтво заради спокою: художні мотиви в шкільному укритті

Укриття Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ярослава Стецька перетворилося на маленьку галерею української культури, повідомляють у навчальному закладі.

Стіни прикрасили яскравими художніми мотивами, які не лише радують око, але й зігрівають душу.

У ліцею вірять, що це допоможе подолати стрес та тривожність під час повітряних тривог. Такі мотиви не просто створюють затишну атмосферу, але й вкотре нагадують про красу нашої природи.

Дякуємо Рустаму Давлетову за акцію і всім хто долучився до цієї ініціативи! Ви робите неоціненний внесок у підтримку наших дітей у ці непрості часи. Віримо в Перемогу!