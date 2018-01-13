Михайло Апостол запросив тернополян на російську вечірку

На своїй сторінці у Facebook радник Міністра внутрішніх справ, екс-нардеп Михайло Апостол анонсував зустріч Тернопільского земляцтва на Старий Новий рік у Києві.

Пориньте в світ краси та музики! На Вас чекає 2 покази одягу, виступ відомого артиста Петя Черный, розіграш подарунків, частування від головних спонсорів вечора, ніч танців та співів, – пише Михайло Апостол.

Мова афіші спантеличила користувачів мережі. Назва вечірки зазначена англійською, решта інформації – російською. У своєму дописі пан Апостол позначив близько 50-ти тернопільських журналістів, депутатів різного рівня, чиновників та митців, однак на пропозицію земляка мало хто відгукнувся. Коментарі під дописом Михайла Апостола свідчать про протилежне. Ініціатор акції критику поважних тернополян, які наважились йому заперечити, сприйняв «в штики».