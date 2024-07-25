Митрополит Епіфаній очолив прощу родин загиблих Героїв у Лішні

У селі Лішня на Кременеччині відбулась Всеукраїнська проща родин Героїв, загиблих у російсько-українській війні.

Щороку сюди, до єдиної в Україні каплиці-пантеону Героїв, з’їжджаються тисячі людей з різних куточків країни, щоб вшанувати пам’ять полеглих за незалежність та свободу нашої держави.

Божественну літургію очолив Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Митрополит Епіфаній.

Під час прощі звершили закладення капсули під меморіальний комплекс, присвячений полеглим Героям у російсько-українській війні. Це стане продовженням великої справи задля пам’яті про їх подвиг.

Нагадаємо, у 2014 році в селі Лішня, біля джерела святої Анни, збудували каплицю у пам՚ять про полеглих Героїв АТО. Після початку повномасштабного вторгнення її розбудували, звівши храм-пантеон, де розміщені плити з іменами загиблих українських воїнів з 2014 року.