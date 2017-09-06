На Бережанщині незаконно рубали ліс

Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ст.246 КК України (незаконна порубка лісу) за виявленими фактами порубки дерев у лісових масивах Бережанщини.

Встановлено, що у лісових насадженнях Бережанського державного районного агролісогосподарського підприємства «Бережанирайагроліс» здійснювались незаконні порубки дерев та їх пошкодження до ступеня припинення росту. Злочин виявлено спільно з працівниками Теребовлянського міжрайонного відділу Управління СБУ в Тернопільській області. Підприємству «Бережанирайагроліс» спричинено шкоду на загальну суму близько 135 тис. грн.

Кримінальне провадження скероване у поліцію для проведення досудового розслідування.

Поділіться:









