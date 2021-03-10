149 інфікувань COVID-19 та три смерті 10 березня у Тернопільській області. Офіційно
149 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 березня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 3 (чоловік 40 р. м. Кременець, чоловік 48 р. Тернопільський район с. Довжанка, чоловік 67 р. Тернопільський район с. Шельпаки)
одужало – 90 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1089
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 44711 осіб;
одужало – 39809 осіб;
летальних випадків – 632 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 4971 (4565 одужало, 72 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1059 (947 одужало, 17 летальних)
– Тернопільський район – 26826 (24055 одужало, 338 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 12511 (10913 одужало, 149 летальних)
– Чортківський район – 12914 (11189 одужало, 219 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 1833 (1576 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (22 особи):
• м. Кременець – 7
• м. Почаїв – 1
• с. Білокриниця – 3
• с. Великі Бережці – 2
• с. Катеринівка – 3
• с. Старий Тараж – 1
• с. Малі Бережці – 3
• с. Підлісці – 1
• с. Підгайці – 1
Тернопільський район (105 осіб):
• м. Тернопіль – 63
• м. Бережани – 4
• с. Шайбівка – 1
• м. Збараж – 2
• с. Верняки – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Опрілівці – 1
• с. Тарасівка – 1
• с. Чернихівці – 1
• м. Зборів – 2
• с. Загір’я – 2
• с. Озерна – 3
• смт Козова – 6
• смт Підволочиськ – 1
• с. Городниця – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Галущинці – 1
• смт Дружба – 1
• с. Ілавче – 1
• с. Соборне – 1
• с. Петриків – 1
• с. Лучка – 1
• с. Великі Гаї – 3
• с. Дичків – 2
• с. Ігровиця – 2
• с. Смиківці – 1
Чортківський район (22 особи):
• с. Горішня Вигнанка – 2
• с. Білобожниця – 1
• с. Біла – 1
• с. Мухавка – 1
• м. Борщів – 3
• с. Верхняківці – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Глибочок – 1
• с. Озеряни – 2
• с. Сапогів – 4
• с. Стрілківці – 1
• с. Цигани – 1
• м. Бучач – 1
• с. Трибухівці – 1
• смт Товсте – 1